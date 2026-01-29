35-летний друг по переписке заманил школьницу в машину, похитил и дважды изнасиловал

Жителя немецкого города Бохум обвиняют в надругательстве над 14-летней девочкой. Об этом сообщает Bild.de.

35-летний мужчина познакомился с несовершеннолетней в социальных сетях. Во время общения он угрожал ребенку насилием.

Позже он проехал около 220 километров на машине своей матери, чтобы встретиться со школьницей. Остановившись у ее дома, немец обманом заманил девочку в машину, где изнасиловал. После этого они отправились к нему в квартиру, где ребенок также подвергся надругательству.

В результате мужчина стал фигурантом уголовного дела. По данным издания, во время судебных заседаний немец не раскаивался, наоборот: описывал произошедшее с пострадавшей во всех «невыносимых» подробностях.

На данный момент судебные разбирательства продолжаются.

До этого в Индии 17-летняя девушка подверглась насилию прямо около полицейского участка. За некоторое время до инцидента брат школьницы сбежал с сестрой преступника, поэтому последний решил отомстить семье за позор, который их родственник на него навлек.

Ранее семья жениха похитила 17-летнюю студентку, чтобы выдать замуж против ее воли.