Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеВирус НипахГибель пациентов в интернате Кузбасса
Политика

Турция предложила Европе новую архитектуру безопасности

Турция предложила странам Европы обсудить новую архитектуру безопасности
Louisa Gouliamaki/Reuters

Турция предложила европейским странам совместно обсудить будущую структуру безопасности, отметив необходимость усиления оборонного потенциала Европы. Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в интервью каналу Al Jazeera.

«Если мы окажемся разделены между собой — США и Европа, — я думаю, Европе необходимо любым способом увеличить свой оборонный потенциал. Мы предлагаем, чтобы Великобритания, Турция, некоторые крупные европейские страны собрались вместе и провели качественные обсуждения», – заявил Фидан, добавив, что пока НАТО способна эффективно функционировать, она остается ключевой платформой для сотрудничества в сфере безопасности.

При этом он подтвердил наличие «серьезных проблем» в трансатлантическом сообществе.

«Это и конфликт между Россией и Украиной, и изменение позиции США, добавляются и другие проблемы. Возможный выход Америки из европейской архитектуры безопасности является серьезной озабоченностью для европейцев», – подчеркнул министр.

Ранее Франция заявила о необходимости обсудить с Россией вопросы архитектуры безопасности в Европе.
 
Теперь вы знаете
Эффект плацебо: когда приносит пользу, а когда вредит
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!