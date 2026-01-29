Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеВирус НипахГибель пациентов в интернате Кузбасса
Общество

В Турции произошел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе

Yeni Şafak: в турецком Измите раздался взрыв на нефтеперерабатывающем заводе
Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

На нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) Tüpraş, расположенном в городе Измит турецкой провинции Коджаэли, произошел взрыв. Об этом сообщила газета Yeni Şafak.

По ее информации, на место происшествия были направлены пожарные и аварийные бригады.

Также издание отмечает, что в результате инцидента никто не пострадал.

В октябре 2025 года в Венгрии и Румынии произошли взрывы на НПЗ, которые занимались, в частности, переработкой российской нефти.
Речь идет о заводе Petrotel-Lukoil (дочерняя компания российской корпорации «Лукойл») в румынском городе Плоешти и заводе компании MOL в венгерском городе Сазхаломбатта. Последний считается крупнейшим в Венгрии.

В том же месяце взрыв с последующим возгоранием случился на НПЗ в городе Эль-Сегундо, находящемся в американском штате Калифорния.

Ранее в Башкирии нефтеперерабатывающий завод подвергся атаке БПЛА.
 
Теперь вы знаете
Эффект плацебо: когда приносит пользу, а когда вредит
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!