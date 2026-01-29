Размер шрифта
Зеленский заявил о начале энергетического перемирия

Зеленский: энергетическое перемирие начнется сегодня ночью
Ukrainian Presidential Press Service

Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении дал понять, что энергетическое перемирие вступает в силу сегодня ночью. Обращение опубликовано в Telegram-канале украинского лидера.

Он поблагодарил США за усилия, направленные на прекращение ударов по энергетике, и выразил надежду, что Вашингтону удастся обеспечить энергетическое перемирие.

«Ситуация сейчас ночью и в эти дни, реальная ситуация на наших энергетических объектах, в наших городах покажет это», — заявил Зеленский.

В своей публикации в соцсети X украинский лидер назвал важным заявление президента США Дональда Трампа «о возможности на время этих зимних холодов дать безопасность Киеву и другим городам Украины от российских ударов». Также Зеленский подтвердил, что на переговорах в ОАЭ Россия и Украина договорились об энергетическом перемирии. Он не уточнил, что именно включают эти договоренности.

Российские власти пока не подтверждали готовность к энергетическому перемирию.

29 января Трамп заявил, что лично обратился к российскому коллеге Владимиру Путину с просьбой воздержаться от нанесения ударов по Киеву и другим городам Украины в течение недели из-за морозов. Глава Белого дома сказал, что был приятно удивлен, когда Путин «согласился это сделать».

Комментируя ситуацию, депутат Госдумы Алексей Чепа заявил «Газете.Ru», что согласие Путина на просьбу Трампа говорит о договороспособности Москвы. При этом парламентарий напомнил, что в рамках предыдущих соглашений по прекращению огня Киев, наоборот, ужесточал обстрелы России.

Ранее украинские власти заявили, что не получали сигналов от России о готовности к энергетическому перемирию.
 
