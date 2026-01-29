Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеВирус НипахГибель пациентов в интернате Кузбасса
Общество

Во Львове ввели режим подготовки к ЧС

Мэр Садовой сообщил о введении режима подготовки к ЧС во Львове
Alina Smutko/Reuters

В городе Львов на западе Украины ввели режим подготовки к чрезвычайной ситуации. Об этом рассказал мэр населенного пункта Андрей Садовой в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что синоптики прогнозируют в выходные морозы, которые могут быть сильнее предыдущих.

«Во Львове введен режим подготовки к чрезвычайной ситуации. Все коммунальные службы знают, что делать. Но важно, чтобы готовы были и жители города», — написал Садовой.

Мэр попросил горожан организоваться и проверить укрытие, которое они планируют использовать в случае тревоги, зарядить пауэрбанки и зарядные станции, запастись базовым набором необходимых продуктов, питьевой воды, а также медикаментов.

28 января в минэнерго Украины сообщили, что 730 населенных пунктов в одиннадцати областях республики полностью или частично обесточены из-за непогоды. Кроме того, в ведомстве отметили: во всех регионах страны действуют графики ограничения потребления электроэнергии для промышленности, а также почасовые отключения для всех категорий потребителей. В ряде областей введены аварийные отключения, при этом перечень регионов не уточняется.

Ранее в Киеве местные жители перекрыли дорогу из-за отсутствия отопления.
 
Теперь вы знаете
Эффект плацебо: когда приносит пользу, а когда вредит
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!