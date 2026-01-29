Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеВирус НипахГибель пациентов в интернате Кузбасса
Наука

Выявлено неожиданное последствие менопаузы

Psychological Medicine: менопауза связана с повышенной тревожностью
Shutterstock

Менопауза сопровождается заметными изменениями в мозге и повышением риска тревоги и депрессии, показало новое крупное исследование. При этом гормональная заместительная терапия (ГЗТ) может замедлять возрастное ухудшение скорости реакции, но, по данным авторов, не предотвращает потерю мозговой ткани и не снижает выраженность депрессивных симптомов. Работа опубликована в журнале Psychological Medicine.

Команда исследователей из Кембриджского университета проанализировала данные почти 125 тысяч женщин из базы UK Biobank. Участниц разделили на три группы: до менопаузы, после менопаузы без ГЗТ и после менопаузы с применением гормональной терапии. Ученые оценивали психическое состояние, когнитивные функции и, у подгруппы из 11 тысяч человек, структуру мозга по данным МРТ.

Анализ показал, что после менопаузы женщины чаще сообщают о симптомах тревоги, депрессии и нарушениях сна. Участницы, принимавшие ГЗТ, в среднем сообщали о большем числе психоэмоциональных трудностей и усталости. Однако дополнительный анализ медицинской истории указал, что этим женщинам чаще назначали терапию из-за уже имеющихся выраженных симптомов, что может объяснять результат.

В когнитивных тестах выявился важный нюанс: менопауза ускоряла возрастное замедление скорости реакции, но у женщин на гормональной терапии этот показатель был сопоставим с уровнем до менопаузы. При этом различий в показателях памяти (рабочей и перспективной) между группами обнаружено не было.

Данные МРТ показали уменьшение объема серого вещества после менопаузы в областях, связанных с памятью и регуляцией эмоций, — гиппокампе, энторинальной и передней поясной коре. Неожиданно наименьшие объемы были зафиксированы у группы, принимавшей ГЗТ. Это не позволяет сделать вывод о вреде терапии: исследование носит наблюдательный характер, и неясно, были ли эти различия изначально.

Исследователи призывают к дальнейшим работам, которые помогут понять, какие факторы — генетические, гормональные или клинические — определяют влияние менопаузы и гормональной терапии на мозг, и как лучше поддерживать женщин в этот период жизни.

Ранее был назван простой способ ослабить негативное влияние вредных продуктов на мозг.
 
Теперь вы знаете
Эффект плацебо: когда приносит пользу, а когда вредит
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!