Выявлено неожиданное последствие менопаузы

Менопауза сопровождается заметными изменениями в мозге и повышением риска тревоги и депрессии, показало новое крупное исследование. При этом гормональная заместительная терапия (ГЗТ) может замедлять возрастное ухудшение скорости реакции, но, по данным авторов, не предотвращает потерю мозговой ткани и не снижает выраженность депрессивных симптомов. Работа опубликована в журнале Psychological Medicine.

Команда исследователей из Кембриджского университета проанализировала данные почти 125 тысяч женщин из базы UK Biobank. Участниц разделили на три группы: до менопаузы, после менопаузы без ГЗТ и после менопаузы с применением гормональной терапии. Ученые оценивали психическое состояние, когнитивные функции и, у подгруппы из 11 тысяч человек, структуру мозга по данным МРТ.

Анализ показал, что после менопаузы женщины чаще сообщают о симптомах тревоги, депрессии и нарушениях сна. Участницы, принимавшие ГЗТ, в среднем сообщали о большем числе психоэмоциональных трудностей и усталости. Однако дополнительный анализ медицинской истории указал, что этим женщинам чаще назначали терапию из-за уже имеющихся выраженных симптомов, что может объяснять результат.

В когнитивных тестах выявился важный нюанс: менопауза ускоряла возрастное замедление скорости реакции, но у женщин на гормональной терапии этот показатель был сопоставим с уровнем до менопаузы. При этом различий в показателях памяти (рабочей и перспективной) между группами обнаружено не было.

Данные МРТ показали уменьшение объема серого вещества после менопаузы в областях, связанных с памятью и регуляцией эмоций, — гиппокампе, энторинальной и передней поясной коре. Неожиданно наименьшие объемы были зафиксированы у группы, принимавшей ГЗТ. Это не позволяет сделать вывод о вреде терапии: исследование носит наблюдательный характер, и неясно, были ли эти различия изначально.

Исследователи призывают к дальнейшим работам, которые помогут понять, какие факторы — генетические, гормональные или клинические — определяют влияние менопаузы и гормональной терапии на мозг, и как лучше поддерживать женщин в этот период жизни.

