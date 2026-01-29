Размер шрифта
Армия

Украинские беспилотники повредили линию электропередачи в Херсонской области

Сальдо: средства ПВО сбили шесть дронов ВСУ, повреждена ЛЭП в Херсонской области
Aleksandr Gusev/Global Look Press

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили шесть украинских беспилотников, которые пытались атаковать Херсонскую область. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

«Три БПЛА были сбиты и упали в Азовское море, еще три уничтожены над Геническим МО», — написал он.

По его словам, в результате атаки дронов произошло повреждение линий электропередачи (ЛЭП). На месте работают аварийные бригады.

Сальдо предупредил жителей региона об угрозе повторной атаки БПЛА и призвал их быть бдительными.

25 января губернатор заявил, что обстрелы Вооруженных сил Украины нанесли Херсонской области ущерб на десятки миллиардов рублей, при этом окончательная сумма продолжает уточняться. По его словам, речь идет о масштабных разрушениях жилого фонда, объектов инфраструктуры, социальных учреждений и инженерных сетей. Глава области отметил, что точную сумму ущерба пока назвать невозможно, поскольку оценка последствий продолжается и каждый новый обстрел увеличивает объем потерь.

24 января Сальдо сообщил об атаке украинского беспилотника на автомобиль Алешковской больницы, опубликовав снимок поврежденного транспорта.

Ранее Сальдо заявил, что Киев ответит за преступления против мирных граждан.
 
