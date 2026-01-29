Размер шрифта
Мерц оценил ход переговоров о европейском ядерном сдерживании

Мерц: переговоры о европейском ядерном сдерживании находятся на ранней стадии
Yves Herman/Reuters

Переговоры о создании общеевропейской системы ядерного сдерживания ведутся, однако пока находятся на начальном этапе. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, пишет РИА Новости.

Канцлер напомнил, о двух международных договорах, которые исключают для Германии возможность обладать собственным ядерным оружием. Речь идет о договоре «2+4» и Договоре о нераспространении ядерного оружия.

«Но это не значит, что мы не обсуждаем с другими государствами Европы вопросы совместного ядерного сдерживания. Но это переговоры, которые находятся в самом начале. И они не противоречат соглашению с США о совместных ядерных миссиях НАТО», — заявил Мерц в ходе пресс-конференции, проведенной совместно с премьер-министром Литвы Ингой Ругинене. Трансляция мероприятия велась на официальном сайте правительства Германии.

Канцлер подчеркнул, что для достижения цели совместного ядерного сдерживания необходимо принятие ряда важных стратегических и военно-политических решений, но на данном этапе говорить об этом преждевременно.

26января генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, выступая перед членами комитета по иностранным делам Европарламента, признал неспособность Евросоюза защитить себя без американского «ядерного зонтика».

Ранее МИД РФ не исключил проведения учений с Белоруссией по применению нестратегического ядерного оружия.
 
