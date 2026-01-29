«Был бы жив»: крымчанка обвинила медиков в безразличии во время родов

Крымчанка рассказала, как лишилась ребенка из-за безразличия врачей. Ее слова приводит kp.ru.

Женщина из Симферополя по имени Виктория своевременно проходила все обследования во время беременности. На 32-й неделе женщина заметила, что у нее отходят околоплодные воды и позвала врачей.

Несмотря на то, что плод замер и почти не шевелился, медики якобы отмахивались от ее жалоб и просили доносить беременность, так как осталось всего несколько недель. Спустя два дня во время схваток назначили спазмолитик.

Утром Виктория заметила, что околоплодные воды стали зелеными, однако кесарево сечение сделали только в полдень.

После появления на свет мальчик не закричал. По словам врачей, у него не развернулись легкие, но это можно исправить, если он побудет под аппаратом ИВЛ.

В результате спасти младенца не удалось. Выяснилось, что у мальчика был сепсис. От него же пострадала и мать.

«Если бы врачи перинатального центра выполняли свои профессиональные обязанности и не тянули с кесаревым сечением, то и Мишка был бы жив, и я не попала бы в реанимацию», – рассказала она.

По факту произошедшего возбудили дело, случаем заинтересовался глава СК РФ Александр Бастрыкин.

