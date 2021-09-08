ФСБ пресекла в Омске деятельность террористической группировки

Сотрудники УФСБ, МВД, СОБР и Росгвардии пресекли деятельность членов радикальной террористической организации в Омске. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ России.

Отмечается, что были задержаны граждане одной из стран Центральной Азии. По данным УФСБ, злоумышленники публично оправдывали и пропагандировали радикальные взгляды. Кроме того, они склоняли граждан к выезду в страны с повышенной опасностью.

Уточняется, что члены группировки намеревались уехать из России и вступить в ряды одной из международных террористических организаций.

В отношении трех человек возбуждены уголовные дела по статьям о терроризме, еще нескольких радикалов депортируют из РФ.

Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности (ФСБ) совместно с силами СК, Росгвардии и МВД провела антитеррористическую спецоперацию в Республике Ингушетия. В результате были задержаны четыре человека, всех их считают сторонниками ИГ (организация запрещена в России). По данным ЦОС ФСБ, предполагаемые злоумышленники готовили теракты на территории Ингушетии, в том числе нападения на сотрудников правоохранительных органов с использованием самодельных взрывных устройств и холодного оружия. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».