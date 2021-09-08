В «Векторе» сообщили, что штамм «дельта плюс» не получил распространения в России

В России выявлено всего два случая заражения штаммом коронавируса «дельта плюс». Об этом рассказали в центре «Вектор» Роспотребнадзора, сообщает РИА «Новости».

«На сегодняшний день в РФ выявлены два изолята, относимые к варианту «дельта плюс» (в апреле и мае 2021 года). Новых случаев обнаружено не было», — указано в сообщении.

В центре также уточнили, что в настоящее время в базе GISAID содержатся данные только о 986 генетических последовательностях, которые относятся к варианту «дельта плюс». Платформа зафиксировала их в 33 странах и почти во всех из них на вариант «дельта плюс» приходятся доли процента, уточнили в «Векторе».

Ранее генеральный директор центра «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов назвал разницу между индийским штаммом коронавируса «дельта» и его мутировавшей версией «дельта плюс» непринципиальной. По его словам, разница заключается в одной аминокислотной замене.