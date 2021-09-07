Генпрокуратура взяла на особый контроль расследование убийств школьниц в Кузбассе

Генеральная прокуратура РФ сообщила, что взяла на особый контроль расследование уголовного дела об убийстве двух девочек в городе Киселевске Кемеровской области.

Отмечается, что расследование взято на контроль по поручению Генерального прокурора Игоря Краснова.

«Прокуратурой области проводится проверка соблюдения требований законодательства в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Ход и результаты расследования и проведения проверки контролируются Генеральной прокуратурой Российской Федерации», — говорится в сообщении.

В Киселевске 6 сентября пропали две 10-летние девочки, их тела были обнаружены менее чем через сутки. В убийстве девочек подозревается местный житель Виктор Пестерников, он задержан. Мужчина признался в изнасиловании и убийстве школьниц и показал место, где было совершено преступление — именно там и обнаружили тела детей.

Ранее нашлись дети, которые видели кузбасских школьниц незадолго до смерти.