Медики прооперировали пострадавшего во время массовой драки в хабаровской колонии

Медики прооперировали одного из пострадавших в результате драки в исправительной колонии строгого режима №14 (ИК-14) в Хабаровском крае, он остается в тяжелом состоянии. Об этом сообщили ТАСС в региональном Минздраве.

«В Комсомольске в горбольнице №7 прооперировали [одного пострадавшего], удалили гематому», — уточнили в министерстве.

Ранее сообщалось, что несколько групп заключенных устроили беспорядки в ИК-14 в Хабаровском крае. В результате драки два человека погибли, еще четыре пострадали. Возбуждено уголовное дело по статьям «Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества» и «Убийство двух и более лиц».

В региональном УФСИН позднее рассказали, что ИК-14 на данный момент работает в штатном режиме. Отмечается, что для проведения проверки в Хабаровский край направлены сотрудники центрального аппарата ФСИН России, Следственного комитета и прокуратуры.