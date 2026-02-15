Развеян популярный миф об интервальном голодании

Пропуск завтрака часто ассоциируется с «туманом в голове», раздражительностью и снижением продуктивности. Однако популярность интервального голодания за последние годы резко выросла: миллионы людей используют его для контроля веса и улучшения обмена веществ. Возникает вопрос — можно ли получать метаболические преимущества без ущерба для когнитивных способностей? Международная группа исследователей провела крупнейший на сегодняшний день метаанализ, чтобы выяснить, как голодание влияет на работу мозга. Об этом сообщает портал The Conversation.

Ученые проанализировали 63 научные публикации, включающие 71 независимое исследование и 3 484 участника. Всего было рассмотрено 222 показателя когнитивных функций — внимание, память, исполнительные функции. Работы охватывали почти 70 лет, с 1958 по 2025 год.

Главный вывод оказался неожиданно спокойным: у здоровых взрослых людей не обнаружено значимых различий в когнитивной продуктивности между состоянием голода и насыщения. Люди выполняли тесты на память и концентрацию примерно одинаково — независимо от того, ели они недавно или нет.

Авторы объяснили это так называемым «метаболическим переключением». Примерно через 12 часов после приема пищи запасы гликогена истощаются, и организм начинает использовать кетоновые тела — альтернативный источник энергии, образующийся при расщеплении жиров. Эти соединения способны эффективно снабжать мозг топливом, компенсируя снижение уровня глюкозы.

Тем не менее исследование выявило несколько важных нюансов. Возраст оказался ключевым фактором. У взрослых людей ухудшения показателей не зафиксировано, а вот у детей и подростков когнитивные результаты при пропуске приема пищи снижались. Авторы подчеркивают, что развивающийся мозг более чувствителен к энергетическим колебаниям, поэтому регулярное питание для школьников остается важным.

Второй фактор — время суток. У участников, проходивших тесты поздно днем, в состоянии голода наблюдались более выраженные колебания продуктивности. Вероятно, голод усиливает естественные циркадные спады активности.

Исследователи подчеркивают, что для большинства здоровых взрослых интервальное голодание не связано с ухудшением умственной работоспособности. Однако это не универсальная стратегия: детям, подросткам и людям с определенными заболеваниями перед экспериментами с режимом питания необходима консультация врача.

Ранее была названа простая ежедневная привычка, снижающая риск депрессии.