Мужчина с топором устроил погром в красноярской ветклинике

Мужчина, который был вооружен топором, пришел в ветеринарную клинику и устроил погром. Об этом рассказали РИА «Новости» в ветлечебнице.

Инцидент произошел 4 сентября в клинике «Бетховен», находящейся в микрорайоне Северный.

«Недовольный (качеством полученной услуги) мужчина пришел с топором в зону ожидания, где сидели люди, семья с ребенком, и устроил скандал», — уточнили в ветеринарной клинике.

В скором времени неизвестный ударил топором по телевизору и стал бить по стойке администратора.

В результате работники клиники вызвали на место полицию и охрану. При этом агрессивно настроенный мужчина угрожал руководству учреждения.

Злоумышленник успел скрыться до приезда правоохранителей.

Начата проверка в связи с разгромом ветеринарной клиники.

Ранее в Санкт-Петербурге спортсмены спасли женщину от преследователя с топором. Первыми на место приехали сотрудники Росгвардии и обезоружили преследователя.