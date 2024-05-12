Экс-советник Кучмы назвал условие краха Зеленского

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что выход российских войск к Харькову может привести к краху действующего президента Украины Владимира Зеленского. Об этом он сообщил на своем YouTube-канале.

«Зеленский понимает, что... если произойдет выход (ВС РФ. — «Газета.Ru») на Харьков, то, понятное дело, режим Зеленского, Ермака, Шмыгаля, Стефанчука и «Слуг народа» падет сразу», — подчеркнул Соскин.

До этого главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский сообщал, что подразделения украинских войск, которые пытаются удержать свои позиции в Харьковской области, испытывают значительные сложности.

Он добавил, что для усиления обороны принимаются все необходимые меры и решения, включая кадровые.

11 мая в Белом доме США заявляли, что Россия начинает наступление на Харьков. Советник по нацбезопасности США Джон Кирби признал последние успехи ВС РФ в Донбассе и связал их с задержкой военной помощи США, которую долго не одобрял конгресс.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.