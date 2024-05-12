В России определили ключевые задачи для ТЭК

Базовыми задачами для российского ТЭК остаются обеспечение страны качественными энергоресурсами и реализация его экспортного потенциала. Об этом кандидат в вице-премьеры РФ и.о зампреда Александр Новак рассказал на встрече с думским комитетом по энергетике, передает РИА Новости.

«Ключевая задача – обеспечение внутреннего рынка качественными энергетическими ресурсами. Это, по сути, вопрос безопасности страны», — сказал он.

Он подчеркнул критическую важность бесперебойных внутренних поставок топлива и электроэнергии для национальной экономики.

Вторым приоритетом и.о. вице-премьера назвал реализацию экспортного потенциала ТЭКа, что формирует значительную часть доходов федерального бюджета.

«Наращивание поставок энергоносителей на внешние рынки остается стратегической задачей для правительства», — отметил Новак.

Ожидается, что в обновленном кабмине под руководством Михаила Мишустина Новак возглавит антисанкционный блок, курируя вопросы экономики и противодействия западным ограничениям в статусе вице-премьера.

До этого стала известна единственная компания в G20 c капитализацией выше национального ВВП.

Ранее Мишустин предложил кандидатов в новый состав правительства.