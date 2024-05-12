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Актер Стержаков признался, что хотел пойти на мост после новостей о раке четвертой стадии

Актер Владимир Стержаков рассказал о мрачных мыслях после обнаружения рака

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Global Look Press

Актер Владимир Стержаков на шоу «Секрет на миллион» вспомнил, как ему внезапно стало плохо во время спектакля.

«Как мне потом говорят, я упал ровно через 18 минут после начала спектакля. Смог доползти, в прямом смысле слова, до кулис и попросил вызвать скорую помощь», — рассказал Стержаков.

Актер был крайне обеспокоен своим состоянием, поэтому изо всех сил пытался добиться от врачей ответа, почему с ним произошло несчастье. Стержаков пожаловался, что один из фельдшеров, который «возомнил себя большим врачом», поставил ему неверный диагноз: четвертую стадию рака, хотя у артиста на тот момент, по его словам, была только третья. Артист уточнил, что из-за депрессивных мыслей подумывал о том, чтобы закончить свою жизнь.

«Я домой уже не хотел возвращаться. Быть обузой, быть мебелью. Маленькие пацаны, они все это будут видеть, Алле придется ухаживать за мной. Они все это будут переживать и так далее, и тому подобное. Я собирался на мост», — рассказал Стержаков.

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