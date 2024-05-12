В РФ заявили, что женщин репродуктивного возраста станет меньше

Кандидат на пост вице-премьера по социальным вопросам Татьяна Голикова в ходе заседания комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов заявила, что количество женщин репродуктивного возраста в России будет снижаться. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Голиковой, правительство должно выработать соответствующие адекватные меры для поддержки семей, так как сегодня женщины принимают решение о рождении первого ребенка в более позднем возрасте.

«Количество женщин, которые находятся в репродуктивном возрасте, существенно снизилось, тенденция по снижению будет еще достаточно длительное время наблюдаться, хотя возраста 20–29 лет начнут прирастать после 2028 года», — поделилась она.

До этого депутат Госдумы Яна Лантратова заявила, что для российских многодетных семей нужно отменить плату за детсады.

По мнению депутата, бесплатное дошкольное образование станет эффективной мерой поддержки семей, благодаря которым в стране повышается рождаемость.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил повысить суммарный коэффициент рождаемости в стране.