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Сотрудники МЧС, разбиравшие завалы дома в Белгороде, пострадали при обрушении крыши

112: при повторном обрушении дома в Белгороде пострадали двое спасателей

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Reuters

Двое сотрудников МЧС РФ, работавших на месте частичного обрушения жилого дома в Белгороде, получили травмы в результате падения крыши. Об этом сообщается в Telegram-канале 112.

«При повторном обрушении пострадали два сотрудника МЧС [РФ], у них переломы ног», — говорится в материале.

12 мая в многоэтажном жилом доме на улице Щорса в Белгороде произошло обрушение одного из подъездов. Перед этим в строение попал снаряд, выпущенный украинскими солдатами в рамках массированного обстрела города.

По последней информации, в результате происшествия пострадали 17 человек. Среди них — двое детей. Как рассказал кандидат на пост министра здравоохранения страны Михаил Мурашко, все раненые были направлены в медицинские учреждения.

В настоящее время поисково-спасательные работы на месте обрушения дома продолжаются. Под завалами еще могут находиться люди, поэтому не исключено увеличение числа пострадавших.

При этом в ходе разбора завалов с дома упала часть крыши. Конструкция рухнула прямо на сотрудников экстренных служб и волонтеров.

Ранее в министерстве иностранных дел РФ охарактеризовали атаку Вооруженных сил Украины на Белгород.

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