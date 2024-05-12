Григорий Лепс задумался о пятом ребенке: «Вытянуть, вытянем»

Певец Григорий Лепс в интервью на YouTube-канале «про Л.О.М.» признался, что задумывается об еще одном ребенке.

«Мое сердце абсолютно свободно. Детей можно бы еще, конечно. Вытянуть, вытянем, если такова будет воля божья. Поднять, поднимем, благодаря Богу. Делаем все как надо, только пока загадывать я не буду. Пока один, а там посмотрим», — пояснил Лепс.

Артист также добавил, что к будущей избраннице не предъявляет особых требований, а оценивает ее всего по трем качествам: честность, порядочность и доброта. При этом Лепс заверил, что по тем же параметрам оценивает и мужчин. По словам певца, если в его собеседнике нет указанных качеств, то Лепс с таким человеком общаться не будет.

В 2021 году Григорий Лепс развелся с женой, бывшей танцовщицей Анной Шаплыковой после 20 лет брака. В браке с танцовщицей у Лепса родились трое детей: Ева (22 года), Николь (16 лет) и Иван (14 лет). Также у артиста есть взрослая дочь Инга Лепс.

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