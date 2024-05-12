Пьяная компания напала на школьников и их родителей в Башкирии из-за замечания

В Башкирии пьяная компания из-за замечания напала на школьников и их родителей с перцовым баллончиком. Об этом сообщает Telegram-канал Ufa_rb.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в городе Салавате. По словам очевидцев, шумной компании, употребляющей алкогольные напитки, сделали замечание. После этого произошел словесный конфликт, который закончился стычкой сторон.

Сообщается, что пьяная компания напала на тех, кто сделал замечание, пустив в ход кулаки и перцовый баллончик, который распылили как на несовершеннолетних, так и на их родителей. На кадрах с места инцидента видно толпу, наблюдающую за конфликтом.

По словам свидетеля инцидента, предварительно, в результате произошедшего четверых школьников с различными травмами увезли на машине скорой помощи. Нападавшая нетрезвая компания скрылась, сообщает Telegram-канал. Прочие детали и обстоятельства на данный момент не уточняются.

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