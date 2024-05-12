Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о первой реакции Зеленского на ситуацию под Харьковом

Офицер США Дэвис: Зеленский паниковал, когда узнал о ситуации под Харьковом

close
100%
Станислав Красильников/РИА Новости

Украинский лидер Владимир Зеленский был крайне обеспокоен, когда узнал о начале наступления ВС РФ на Харьковском направлении. Такое мнение на YouTube-канале Daniel Davis / Deep Dive выразил подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис.

«Первой реакцией Зеленского была крайняя обеспокоенность», — подчеркнул Дэвис.

Дэвис отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) находятся в крайне сложной ситуации из-за нехватки личного состава и боеприпасов, и глава государства осведомлен о сложившемся для украинской армии положении. Подполковник предположил, что Россия осуществит план по созданию буферной зоны у границы Белгородской области с Украиной.

12 мая главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский сообщил в своем Telegram-канале, что подразделения украинских войск, которые пытаются удержать свои позиции в Харьковской области, испытывают значительные сложности.

Ранее на Украине рассказали об эвакуации жителей Харьковской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами