Украинский лидер Владимир Зеленский был крайне обеспокоен, когда узнал о начале наступления ВС РФ на Харьковском направлении. Такое мнение на YouTube-канале Daniel Davis / Deep Dive выразил подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис.

«Первой реакцией Зеленского была крайняя обеспокоенность», — подчеркнул Дэвис.

Дэвис отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) находятся в крайне сложной ситуации из-за нехватки личного состава и боеприпасов, и глава государства осведомлен о сложившемся для украинской армии положении. Подполковник предположил, что Россия осуществит план по созданию буферной зоны у границы Белгородской области с Украиной.

12 мая главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский сообщил в своем Telegram-канале, что подразделения украинских войск, которые пытаются удержать свои позиции в Харьковской области, испытывают значительные сложности.

Ранее на Украине рассказали об эвакуации жителей Харьковской области.