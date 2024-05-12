Тарасова раскритиковала нового министра спорта

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в интервью «Спорт-Экспрессу» раскритиковала возможное назначение губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева новым министром спорта.

По ее мнению, подобную должность должны занимать люди, которые были тесно связаны со спортом в жизни.

«Назначать надо людей, которые имеют отношение к спорту, которых мы знаем. Не знаю, будут ли изменения на международной арене. Будем жить, будем смотреть», — заявила Тарасова.

Пресс-секретарь премьер-министра России Михаила Мишустина Борис Беляков отметил, что Дегтярев возглавлял в Госдуме комитет по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. Беляков подчеркнул, что Дегтярев обладает необходимыми компетенциями, чтобы ответить на вызовы, которые стоят перед отраслью и продолжить ее активное развитие.

12 мая сообщалось, что Михаил Дегтярев прибыл в Москву для того, чтобы приступить к подготовке к вхождению в новый состав правительства.

Ранее сообщалось, что на ЧМ-2024 по хоккею будут отбирать российские флаги.