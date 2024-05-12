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Число пострадавших в результате обрушения дома в Белгороде увеличилось

Число пострадавших при обрушении дома в Белгороде выросло до 18

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РИА Новости

Число пострадавших при обрушении дома в Белгороде после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) возросло до 18. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на экстренные службы.

«Число пострадавших при обрушении дома после украинского обстрела возросло до 18», — сказал собеседник агентства.

Подъезд многоквартирного жилого дома в Белгороде обрушился с 1-го по 10-й этаж из-за прямого попадания украинского снаряда. Момент прилета попал на видео. Сохраняется угроза обрушения оставшейся части строения.

Под завалами многоэтажки могут оставаться люди. Уже известно о нескольких пострадавших, включая детей, некоторые раненые в крайне тяжелом состоянии.

В ходе разбора завалов на спасателей упала крыша обрушившегося подъезда.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков выехал на место обрушения. Он отметил, что Белгород и Белгородский район подверглись массированному обстрелу со стороны Украины.

Ранее в министерстве иностранных дел РФ охарактеризовали атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгород.

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