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Число пострадавших при обрушении подъезда дома в Белгороде увеличилось

Число пострадавших при обрушении многоэтажки в Белгороде выросло до 20 человек

В Белгороде после обрушения здания в результате обстрела ВСУ число пострадавших увеличилось до 20. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на оперативные службы.

«Число пострадавших возросло до 20», — говорится в сообщении.

В настоящее время поисково-спасательные работы на месте обрушения продолжаются. Под руинами все еще могут находиться люди, поэтому не исключено увеличение числа пострадавших.

12 мая в многоэтажном жилом доме на улице Щорса в Белгороде произошло обрушение одного из подъездов. Перед этим в строение попал боеприпас, выпущенный украинскими военными в рамках массированного обстрела города. Губернатор региона Вячеслав Гладков выехал на место ЧП.

Сообщалось, что в ходе разбора завалов на спасателей упала крыша обрушившегося подъезда.

Ранее в МИД РФ охарактеризовали атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгород.

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Обрушение дома в Белгороде
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