Число пострадавших при обрушении подъезда дома в Белгороде увеличилось

В Белгороде после обрушения здания в результате обстрела ВСУ число пострадавших увеличилось до 20. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на оперативные службы.

«Число пострадавших возросло до 20», — говорится в сообщении.

В настоящее время поисково-спасательные работы на месте обрушения продолжаются. Под руинами все еще могут находиться люди, поэтому не исключено увеличение числа пострадавших.

12 мая в многоэтажном жилом доме на улице Щорса в Белгороде произошло обрушение одного из подъездов. Перед этим в строение попал боеприпас, выпущенный украинскими военными в рамках массированного обстрела города. Губернатор региона Вячеслав Гладков выехал на место ЧП.

Сообщалось, что в ходе разбора завалов на спасателей упала крыша обрушившегося подъезда.

Ранее в МИД РФ охарактеризовали атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгород.