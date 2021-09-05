Страховщики назвали самый опасный вид транспорта

Самым опасным видом транспорта в 2021 году эксперты компании «Росгосстрах» признали микроавтобусы, в особенности — на междугородных маршрутах, передает РИА «Новости».

«Микроавтобусы - самый опасный вид пассажирского транспорта, а самые тяжелые по последствиям аварии случаются на загородных маршрутах… Происшествия на городских маршрутах случаются чаще, но полученные пассажирами травмы, как правило, характеризуются легкой и средней степенью тяжести причинения вреда здоровью», — указано в исследовании.

Чаще всего пассажиры маршруток получают травмы мягких тканей, ушибы и сотрясение головного мозга, а также внутренние переломы ребер, костей носа и лучевой кости.

«Более тяжелые травмы и серьезные происшествия с гибелью пассажиров обусловлены тем, что на загородных маршрутах выше скорость движения, там чаще случаются столкновения автобусов и «маршруток» с грузовыми автомобилями, съезды в кювет и опрокидывания», — рассказал начальник отдела выплат по обязательным видам страхования блока «Урегулирование убытков» ПАО СК «Росгосстрах» Андрей Кривенышев.

Ранее в МВД рассказали о числе ДТП с участием электросамокатов.