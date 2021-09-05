Глава СПЦ заявил, что интронизация митрополита Черногории пройдет в Цетине

Глава сербской православной церкви, патриарх Порфирий, заявил, что интронизация митрополита Черногорско-Приморского Иоанникия пройдет в Цетине, несмотря на протесты, сообщает информационное агентство «Танюг».

«Завтра утром с божьей помощью и молитвой за мир все архиереи направляются в Цетине, чтобы провести интронизацию владыки Иоанникия на трон митрополита Черногорско-Приморского», — прокомментировал Порфирий.

Ранее протестующие против митрополита СПЦ пробили кордон полицейских в Черногории.

Протестующие собрались на въезде в город Цетине, они также засыпали магистраль камнями. Интронизация в монастыре Рождества пресвятой Богородицы в Цетине, которая ожидалась 5 сентября, вызвала недовольство националистических кругов Черногории. В связи с чем движение, называющие себя «комитами», несколько раз проводило акции протеста перед объектами СПЦ.

Также сторонники президента Мило Джукановича выступали против интронизации епископа Сербской православной церкви.