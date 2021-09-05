Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #ВЭФ2021 #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В Рио-де-Жанейро отказались от проведения пробного карнавала в 2021 году 01:15
Про невесту Роналду снимут документальный фильм 00:55
Сопротивление в Панджшере опровергло захват талибами* четырех районов в регионе 00:42
Сборная Украины по футболу в пятый раз подряд сыграла вничью 00:31
В Госдуме ответили на желание нового главкома ВСУ проехаться на танке... 00:22
Червиченко: игрок сборной России не может с трех метров попасть в семиметровые... 00:13
В РПЦ посоветовали девушкам искать мужей в храме 00:05
Племянница Трампа рассказала об интересе своего дяди к Путину 04.09.2021, 23:58
Россия осталась на первом месте в группе после матча Словакия —... 04.09.2021, 23:54
Рогозин: Маска нужно пригласить на космодром «Восточный» 04.09.2021, 23:47

Мария Захарова рассказала об угрозах от сторонников Навального

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
РИА «Новости»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» рассказала об угрозах, которые поступают ей от сторонников Алексея Навального.

«Когда вышел материал Навального непосредственно с обвинениями меня... они, естественно, переврали цитаты, все перевернули, сказали, что у меня мама консул, а у меня мама искусствовед... я начала получать огромное количество угроз от сторонников Навального, от тех людей, которые преданно ему служат, верят ему», — рассказала Захарова.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о финансировании проектов Алексея Навального иностранными посольствами.

По ее данным, зарубежные посольства в России нанимали на работу российских граждан, платили им деньги, а те переводили средства соответствующим структурам.

Захарова отметила, что самые щедрые отчисления поступали через дипмиссии США и ФРГ.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«После 60-й минуты — очень плохо»: Карпин — об игре с Кипром
Что говорили после первой победы сборной при Карпине
«Представляю себе, что пришлось пережить бедному мальчишке»
Песков посочувствовал школьнику, который поправил ошибку Путина о войне
«Надумают докупить еще — пусть обращаются»
В «Роскосмосе» прокомментировали прекращение закупок РД-180 американцами
Линдеманн спел «Любимый город» на Красной площади
В РПЦ посоветовали девушкам искать мужей в храме
Талибы* ищут афганских проституток на порносайтах, чтобы казнить их
Фанаты «Спартака» и «Зенита» устроили массовую драку в Твери
Новости и материалы
В Рио-де-Жанейро отказались от проведения пробного карнавала в 2021 году
Про невесту Роналду снимут документальный фильм
Сопротивление в Панджшере опровергло захват талибами* четырех районов в регионе
Сборная Украины по футболу в пятый раз подряд сыграла вничью
В Госдуме ответили на желание нового главкома ВСУ проехаться на танке по Красной Площади
Червиченко: игрок сборной России не может с трех метров попасть в семиметровые ворота
Племянница Трампа рассказала об интересе своего дяди к Путину
Россия осталась на первом месте в группе после матча Словакия — Хорватия
Рогозин: Маска нужно пригласить на космодром «Восточный»
Губерниев заявил, что у сборной России нет игры
Бастрыкин взял на контроль дело о похищении девушки в Нижнем Новгороде
Рогозин рассказал о степени износа МКС
Наумов: Черышев совершенно не готов к играм за сборную
Рогозин обвинил США в уничтожении коммерческой космонавтики
Снятая за дебош с рейса Москва–Анталья россиянка рассказала свою версию
Карпин заявил, что ему не понравилось качество игры с Кипром
ASOS перестал отправлять товары в Белоруссию
Жена Карпина о матче с Кипром: это не то, что мы ожидали увидеть
Все новости
«Она пыталась меня морально унизить»
Дебоширка с рейса Москва-Анталья рассказала свою версию конфликта с экипажем
«В табор приходит ОМОН»
Что происходит в цыганском поселке под Екатеринбургом, куда приехал ОМОН
«Мы не прекратим сражаться за Бога, свободу и справедливость»
Представитель ополчения Панджшера сообщил о более 600 убитых талибах* за сутки
«ВкусВилл» не «Тануки»: почему компании по-разному отреагировали на критику
Маркетологи сравнили реакцию «ВкусВилла» и «Тануки» на скандалы с рекламой
«Дочка сотрудника Службы безопасности нарисовала по велению души»
Картину с изображением Лукашенко и его сына с автоматами вывесили во Дворце независимости
Экономике России понадобились дизайнеры и медсестры
Кабмин обновил список самых нужных для экономики профессий
Бейонсе — 40
«Президент Украины хочет стрельбы в Черном море»
Эксперты рассказали, зачем Киеву нужна эскалация в Черноморском регионе
Газом и дубинками. Талибы* разогнали женскую демонстрацию в Кабуле
Боевики «Талибана*» избили активистку и распылили газ во время женского протеста
Глас народа: как читатели японских СМИ предлагают вернуть Курилы
Читатели Yahoo News Japan предложили ввести санкции и начать войну против РФ из-за Курил
От Серебренникова до Бузовой: 11 главных спектаклей осени
Что смотреть в театре осенью-зимой 2021 года
Ковер, набитый деньгами. Россиян подозревают в даче взятки президенту Гватемалы
В Гватемале началось расследование по делу о подкупе президента гражданами РФ
«Доброжелательный мужик»: что известно о подозреваемом в похищении 23-летней девушки
Подозреваемый в похищении девушки в Нижнем Новгороде арестован на два месяца
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях