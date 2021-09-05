Мария Захарова рассказала об угрозах от сторонников Навального

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» рассказала об угрозах, которые поступают ей от сторонников Алексея Навального.

«Когда вышел материал Навального непосредственно с обвинениями меня... они, естественно, переврали цитаты, все перевернули, сказали, что у меня мама консул, а у меня мама искусствовед... я начала получать огромное количество угроз от сторонников Навального, от тех людей, которые преданно ему служат, верят ему», — рассказала Захарова.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о финансировании проектов Алексея Навального иностранными посольствами.

По ее данным, зарубежные посольства в России нанимали на работу российских граждан, платили им деньги, а те переводили средства соответствующим структурам.

Захарова отметила, что самые щедрые отчисления поступали через дипмиссии США и ФРГ.