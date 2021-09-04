В Дагестане нашли тело пропавшего туриста из Москвы

Спасатели в Дагестане нашли в Гоцатлинском водохранилище тело, по предварительным данным, унесенного селем в конце августа туриста из Москвы. Об этом сообщает ГУ МЧС России по республике, передает РИА «Новости».

Согласно информации ведомства, 23 августа из-за подъема уровня воды в реке после ливней и схода селевого потока в ряде районах Дагестана пропали пять человек – трое местных жителей и два туриста из Москвы и Санкт-Петербурга. В течение недели были найдены тела четверых пропавших.

Предполагается, что на этот раз удалось найти тело мужчины, который пропал 23 августа в Гунибском районе после схода селя в ущелье Карадахская теснина.

Ранее в пресс-службе администрации Левашинского района Республики Дагестан рассказали, что спасатели в Унцукульском районе обнаружили тело женщины, которую унесло селевым потоком из села Хаджалмахи в Левашинском районе республики.