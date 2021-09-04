Названа сумма, необходимая для первого этапа создания города Спутник

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков заявил, что первый этап создания нового города Спутник обойдется в 100 млрд рублей. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Первый этап мы оцениваем в миллион квадратных метров и порядка 100 миллиардов рублей, но это достаточно грубая цифра», — сказал он.

Чекунков уточнил, что соглашение о строительстве города предполагает более масштабный проект, который, скорее всего, будет реализован по частям. Инвестиции в инфраструктуру Спутника составят около 15 млрд рублей, эту сумму выделит государство.

Ранее соглашение о создании нового города Спутник у Владивостока было подписано на ВЭФ. Город планируется построить на территории опережающего социально-экономического развития «Надеждинская», менее чем в 30 км от Владивостока. Там будут проживать 300 тысяч человек, а площадь застройки составит 925 га. Всего в рамках проекта планируется построить 2,8 млн квадратных метров жилья.