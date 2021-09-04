В нижегородском минздраве назвали вероятную причину отравления учеников в гимназии

Специалисты назвали сезонную ротавирусную инфекцию наиболее возможной причиной недомогания учеников гимназии №13. Об этом сообщил пресс-секретарь регионального Минздрава Алексей Никонов на странице в Facebook.

Родители 24 учащихся ранее обратились за помощью врачей из-за недомогания у детей.

«Трое были госпитализированы в инфекционную больницу, но их состояние оценивалось как средней тяжести (ближе к легкой). Один ребенок уже отпущен на амбулаторное лечение. Два других еще остаются в больнице, но их здоровью ничего не угрожает, готовятся к выписке», — уточнил Никонов.

После того, как родители начали обращаться к медикам, информация была оперативно передана в Роспотребнадзор. Также к оказанию медицинской помощи подключились детские поликлиники.

По последним сведениям, больше обращений со стороны родителей школьников о плохом самочувствии не поступало.

«Ждем заключение Роспотребнадзора. Взяты смывы со стен и предметов в помещениях и все необходимые анализы у детей и взрослых», — добавил представитель ведомства.

Ранее сообщалось, что учебу в начальных классах нижегородской гимназии №13 приостановят после жалоб на отравление.