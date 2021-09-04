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Главред Baza сообщил о взломе своего аккаунта в WhatsApp

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@nmogutin/facebook.com

Главред Telegram-канала Baza Никита Могутин заявил о взломе своего аккаунта в WhatsApp.

«Сегодня ночью мне взломали WhatsApp. Я не знаю, кто, а главное – зачем, но взломали. Я проснулся утром и увидел среди уведомлений два сообщения: первое с кодом, второе – с удачным вводом этого кода», — сообщил он в личном Telegram-канале.

По словам Могутина, из мессенджера была скачена информация, однако он не знает, о чем именно идет речь. Также он заявил, что может только догадываться, кто и зачем его пытался взломать.

При этом журналист отметил, что все усилия злоумышленников были потрачены «совершенно зря», так как WhatsApp он использует для общения со службами по типу доставки цветов, сервисом оформления загранпаспортов и виз и для обмена поздравительными открытками.

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