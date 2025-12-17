На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

При переводе денег с банковских карт могут обязать указывать ИНН

Депутат Луговой предложил обязать указывать ИНН при переводе денег с карт
true
true
true
close
Илья Питалев/РИА Новости

Первый зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, замруководителя фракции ЛДПР Андрей Луговой поддержал идею привязки идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) россиян к банковским счетам. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

Ранее Банк России сообщил о соответствующих планах.

Луговой назвал это предложение «хорошим», отметив, что такая идея озвучивалась неоднократно. При этом он уверен, что этого недостаточно.

«Надо, чтобы и при переводе денег от одного лица к другому с платежной карты указывался ИНН отправителя и ИНН получателя. Вот тогда порядок будет наведен», — считает депутат.

До этого инвестиционный советник из реестра ЦБ, финансист и экономист Юлия Кузнецова сообщила, что ИНН россиян могут привязать к их банковским счетам в 2027 году. Процесс начнет готовиться в 2026 году, а полноценно применяться — в 2027 году.

Ранее юрист заявил, что привязка ИНН физлиц ко всем счетам упразднит банковскую тайну.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
«Дикий» всплеск. С чем связан рост аутизма в России и почему это хорошая новость
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами