При переводе денег с банковских карт могут обязать указывать ИНН

Первый зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, замруководителя фракции ЛДПР Андрей Луговой поддержал идею привязки идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) россиян к банковским счетам. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

Ранее Банк России сообщил о соответствующих планах.

Луговой назвал это предложение «хорошим», отметив, что такая идея озвучивалась неоднократно. При этом он уверен, что этого недостаточно.

«Надо, чтобы и при переводе денег от одного лица к другому с платежной карты указывался ИНН отправителя и ИНН получателя. Вот тогда порядок будет наведен», — считает депутат.

До этого инвестиционный советник из реестра ЦБ, финансист и экономист Юлия Кузнецова сообщила, что ИНН россиян могут привязать к их банковским счетам в 2027 году. Процесс начнет готовиться в 2026 году, а полноценно применяться — в 2027 году.

Ранее юрист заявил, что привязка ИНН физлиц ко всем счетам упразднит банковскую тайну.