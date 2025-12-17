Россиянка заняла почти 13 млн рублей и инвестировала их в мошенников

В Костроме женщина заняла почти 13 млн рублей, чтобы отдать их мошенникам

В Костроме 30-летняя женщина взяла в долг крупную сумму денег, чтобы инвестировать их в мошенников. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Все началось в начале 2025 года, когда горожанка откликнулась на объявление о подработке — ей предложили участвовать в «биржевых торгах нефтью». Под руководством куратора она зарегистрировалась в приложениях, внеся 5 тысяч рублей. Через месяц ей поступил первый «доход», после чего аферисты предложили ей увеличить «вложения» для большей «прибыли».

Костромичка оформила два кредита на 500 тысяч рублей, заняла у родственницы 200 тысяч, а затем, на протяжении нескольких месяцев, привлекала в качестве «доверенных лиц» для вывода средств своих знакомых и родных, которые одолжили ей еще 11,5 млн рублей. Она также заложила свой автомобиль и машину отца для оплаты «комиссий».

Общая сумма переведенных средств составила почти 13 млн рублей. Осознав обман, женщина обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ.

Ранее россиянка потеряла крупную сумму денег, доверившись инвестору с сайта знакомств.