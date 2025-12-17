На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Венесуэла вывела в море военные суда для защиты танкеров от США

NYT: власти Венесуэлы приказали ВМФ сопровождать суда с нефтепродуктами
PLANET LABS PBC/Reuters

Правительство Венесуэлы приказало военно-морскому флоту сопровождать суда, перевозящие нефтепродукты и покидающие восточное побережье страны, пишет The New York Times (NYT).

По словам трех источников издания, корабли отправились в плавание в ночь на 18 декабря.

«Суда, транспортирующие мочевину, нефтяной кокс и другие нефтепродукты, покинули порт Хосе, направляясь на азиатские рынки», — сообщил один из них.

Источник добавил, что приказ ВМФ стал ответом властей Венесуэлы на угрозы американского президента Дональда Трампа. Как отмечает газета, происходящие повышает риск конфронтации республики с США.

Накануне Трамп объявил о «полной и всеобъемлющей блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее». Он также заявил, что признал правительство республики террористической организацией за «кражу» активов Вашингтона, и пообещал, что военная активность США вокруг страны будет усиливаться до тех пор, пока Каракас не вернет всю нефть, землю и другие активы. Власти Венесуэлы отвергли заявление политика, отметив, что страна «никогда больше не станет колонией ни одной империи».

Ранее авиация США была поднята в небо у Венесуэлы.

