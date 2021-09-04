В Нижнем Новгороде около 40 человек отравились в школьной столовой

Прокуратура Нижнего Новгорода организовала проверку по факту массового отравления детей в одной из школ.

«В настоящее время устанавливаются причины произошедшего. Сотрудниками прокуратуры будет дана оценка соблюдения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии и о несовершеннолетних», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Как уточняет ТАСС, отравились около 40 человек, их состояние оценивается как удовлетворительное. Госпитализаций не проводилось, все пострадавшие находятся дома.

Ранее сообщалось, что городе Волгодонске в Ростовской области более 30 несовершеннолетних отравились в центре загородного отдыха, где проходили спортивные сборы. У пострадавших были симптомы отравления в виде тошноты, диареи, а также рвоты.