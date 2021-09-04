Талибы* пообещали наказывать боевиков, стреляющих в воздух

В «Талибане (организация запрещена в России)» заявили, что к боевикам, которые стреляют в воздух, будут приниматься меры. Об этом сообщается в заявлении в Twitter-аккаунте радикального движения.

Согласно заявлению, заместитель лидера талибов Мохаммад Якуб издал ряд распоряжений, согласно которым у тех, «кто будет стрелять в воздух в Кабуле или других городах, будет незамедлительно изъято оружие».

«Такие действия наносят ущерб казне, и их виновники будут привлечены к ответственности», — говорится в публикации.

15 августа радикальное движение «Талибан» объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Талибы контролируют и столицу страны — Кабул.

Ранее представитель радикального движения «Талибан» Сухейль Шахин в эфире телеканала Fox News рассказал, что женщины в хиджабе в Афганистане будут иметь доступ к образованию и работе, добавив, что США не должны пытаться изменить культуру страны.