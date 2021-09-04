Штурмовавшему Конгресс США «викингу» грозит до 20 лет тюрьмы

Житель штата Аризона Джейкоб Энтони Чансли, которого запечатлели во время атаки на Конгресс 6 января с копьем и в медвежьей шапке с рогами, может получить до 20 лет тюрьмы за участие в штурме Конгресса. Об этом сообщает CNN.

Чансли был задержан 9 января. В этот же день ему предъявили обвинения. С тех пор он содержится под стражей.

Изначально Чансли, которого в СМИ и соцсетях прозвали «шаманом» и «викингом», предъявили обвинения в шести федеральных преступлениях. Он признал себя виновным только по одному из них и согласился выплатить $2 тыс. в качестве возмещения ущерба, который он нанес Капитолию. Окончательный приговор по его делу будет вынесен 17 ноября.

6 января сторонники Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором должны были утвердить итоги минувших выборов. В результате произошедшего погибли пять человек, среди них застреленная полицией манифестантка и сотрудник полиции Капитолия.

24 июня суд в США вынес первый приговор по делу о штурме здания Конгресса.