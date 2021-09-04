Мигрантов в России обяжут получать карты с чипом о пройденной дактилоскопии

МВД РФ с 29 декабря начнет выдавать трудовым мигрантам и прибывшим на длительное время в Россию иностранцам пластиковые карты, в которых в том числе будет содержаться информация о прохождении ими обязательной дактилоскопии (отпечатки пальцев) и фотографирования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект приказа ведомства.

Пластиковые карты с электронным носителем будут выдаваться при наличии технической возможности, в остальных случаях документ будут оформлять без него.

Помимо идентификационных данных, на карте будет размещен чип в виде микросхемы с бесконтактным интерфейсом, который будет содержать информацию об иностранном гражданине, которому выдан данный документ.

О том, что все трудовые мигранты и иностранцы, приехавшие на срок более 90 дней, с 29 декабря 2021 года должны будут проходить дактилоскопию, стало известно в начале августа. По данным замглавы МВД Александра Горового, мигранты в России в 2021 году стали чаще нарушать общественный порядок, устраивать массовые драки и применять силу в отношении правоохранителей.