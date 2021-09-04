Школьников не будут принуждать к вакцинации от COVID-19

Учеников, достигших 18-летнего возраста, не будут принуждать проходить обязательную вакцинацию против коронавирусной инфекции. Также речи не идет о недопуске непривитых учеников к занятиям. Об этом в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) рассказал первый замминистра просвещения РФ Александр Бугаев, сообщает ТАСС.

«Детей никто ни к чему принуждать не будет, это мы вам ответственно заявляем. И, конечно, этот вопрос на повестке дня даже не стоит», — сказал он.

При этом Бугаев добавил, что в целом вакцинация от COVID-19 — это правильный гражданский выбор.

«Мы, как представители педагогического сообщества, несем ответственность не только за себя и своих близких, но еще и за тех детей, с которыми работаем. Но это прежде всего внутренний выбор и решение человека, никто никого ни к чему не принуждает», — отметил он.

Замминистра также рассказал о том, что в России на сегодняшний день имеется большой процент привитых среди преподавателей и учителей в школе.

«Это очень отрадно и говорит о высоком гражданском долге и гражданской позиции учительского сообщества», — заключил Бугаев.

Ранее сведения об обязательной вакцинации школьников опроверг министр просвещения России Сергей Кравцов.