Суд в Сочи арестовал водителя, который вез приклеенного к кузову машины блогера

Суд приговорил к административному сроку водителя автомобиля, который ехал по Сочи со скоростью свыше 180 км/ ч, при этом к кузову машины был примотан скотчем блогер. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Уточняется, что срок административного ареста составляет пять суток.

Ранее блогер Данил Мясников опубликовал в своем Instagram видео опасного эксперимента – его примотали скотчем к боковой части Chevrolet Camaro и разогнали машину до 180 км/ч. На кадрах видно, как разгоняется автомобиль и как он несется по дороге с примотанным к нему блогером.

После этого полиция Сочи начала проверку возможного нарушения ПДД по данному факту. Как сообщили в МВД, в отношении водителя составлены административные материалы по статьям 12.23, 12.6 и 20.1 КоАП РФ («Перевозка людей вне кабины автомобиля»).