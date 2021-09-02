Туристам рассказали о новых ограничениях по COVID-19 в Турции

Новые ограничения по коронавирусу, вводимые в Турции с 6 сентября, не коснутся иностранных туристов, гостей курорта. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Министерство внутренних дел республики.

До этого президент Турции Тайип Эрдоган уточнил, что в стране сделают обязательным предоставление отрицательного результата ПЦР-теста для доступа невакцинированных и не перенесших коронавирус в театры, а также кинозалы.

«Иностранные туристы под действие новых правил не подпадают. Однако данные требования обязательны для иностранцев, имеющих вид на жительство в Турции», — пояснили в МВД.

Предполагается, что запрашивать результаты ПЦР будут для междугородних поездок на самолете, автобусе, поезде.

В конце июля в Турции зафиксирован максимальный за почти 3 месяца прирост случаев коронавирусной инфекции.