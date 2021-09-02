Минприроды планирует повысить качество жизни в России

Заместитель главы Минприроды России Дмитрий Тетенькин назвал главные принципы циклической экономики, которую планируют внедрить в России, передает РИА «Новости».

«Первое: отходы — это не что-то ненужное, это что-то ценное, которое надо вовлекать в оборот. Второе — это повышение качества жизни», — сказал министр на сессии по циклической экономике в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

По его словам, при вовлечении отходов в оборот будет сокращаться объем полигонов. Это означает, что качество жизни людей будет повышаться, отметил Тетенькин.

Он добавил, что в настоящее время Минприроды лоббирует создание закона об экономике замкнутого цикла. Сотрудники ведомства надеется получить поддержку своей инициативы и приступить к разработке данного законопроекта, который позволит комплексно решить проблему отходов.

VI ВЭФ проходит во Владивостоке 2–4 сентября.

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