Охрану правопорядка в День знаний обеспечат около 130 тыс. человек

Заместитель начальника Управления охраны правопорядка в жилом секторе Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России Мария Кольцова рассказала, что около 130 тыс. человек обеспечат правопорядок в День знаний в России. Об этом сообщает ТАСС.

Среди них будут полицейские, сотрудники Росгвардии, представители казачества и частных охранных организаций.

«Наряды наружных служб будут максимально приближены к местам проведения праздничных линеек. В обеспечении охраны общественного порядка будут задействованы порядка 130 тыс. сотрудников полиции, коллег из Росгвардии, частных охранных организаций, а также общественных организаций правоохранительной направленности, таких как казачество», — подчеркнула Кольцова.

Она добавила, что каждая школа будет находиться под физическим прикрытием сотрудников полиции.

В Росгвардии отметили, что ведомство направит на охрану правопорядка в День знаний более 30 тысяч сотрудников.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Во всех регионах России учебный год планируется начать в очном формате.