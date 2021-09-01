Кинолог дал советы по обучению собак

Президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев рассказал, что ответственный хозяин всегда занимается обучением своей собаки, а если базовыми навыками животное уже обладает, ему можно подобрать один из многочисленных специальных курсов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Голубев отметил, что обучение собаки – не только отличная возможность наладить связь с животным, но и показатель ответственного подхода к владению собаки.

«Каждая собака должна обладать базовыми навыками: знать свою кличку и запрещающую команду, уметь ходить на поводке, носить намордник, подходить к хозяину по команде и уметь останавливаться по команде», — подчеркнул Голубев.

Он отметил, что сегодня есть множество занятий по дрессировке собак и различных кинологических центров, где к каждому животному могут подобрать индивидуальный подход или организовать групповые занятия.

Голубев рассказал, что самое главное в подборе занятий для питомца – найти специалиста, с которым собака будет чувствовать себя комфортно.

В заключении он добавил, что отправить на обучение можно не только еще не освоившего специальные курсы питомца, но и уже прошедшего их животного.

Ранее Голубев рассказал, как вести себя людям, если им попались бродячие собаки.