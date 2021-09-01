МЧС предупредило, что скоро может произойти извержение вулкана Шивелуч

Возможность мощного извержения камчатского вулкана Шивелуч повысилась. В результате пепел может выпасть на территории пяти районов полуострова, сообщает МЧС по региону на официальном сайте.

Как предупредили вулканологи, подобное опасное явление в последний раз наблюдалось в 2019 году.

«Извержение может сопровождаться подъемом пепловых вулканических облаков до 18 км. над уровнем моря, что представляет опасность для авиации, а также протяженными раскаленными пирокластическими потоками, представляющими угрозу здоровью и жизни находящихся поблизости людей», — добавили в экстренном ведомстве.

Спасатели уточнили, что пепел может выпасть в населенных пунктах Усть-Камчатского, Быстринского, Мильковского, Карагинского, а также Тигильского районов.

Ранее на Камчатке вулкан выбросил трехкилометровый столб дыма и пепла. Вблизи вулкана не проходят трассы воздушных судов, и не зарегистрированы туристические группы.