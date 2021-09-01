Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Уроки финграмотности войдут в обязательную школьную программу с 2022 года 00:45
Гимнастка Аверина — об ОИ: у меня впервые в жизни случилась истерика... 00:38
Эксперты выяснили, сколько часов сна нужно пожилым людям для исключения развития... 00:25
Карпин: ничья в матче с Хорватией будет неплохим результатом 00:14
Байден заявил, что ему пришлось выполнять соглашение Трампа с талибами* 00:12
Источник: талибы* проводят чистки в Кабуле «от двери к двери» 00:01
С 1 сентября за движением всех автобусов в России будут следить... 00:01
В России вступили в силу новые правила извещения о штрафах ГИБДД 00:00
Билеты на свадьбу Моргенштерна продавали по 50 тыс. рублей 31.08.2021, 23:59
Гризманн близок к уходу из «Барселоны» и возвращению... 31.08.2021, 23:53

Суд запретил отстранить от работы учителя за отказ называть трансгендеров их предпочтительными местоимениями

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Andrew Harnik/AP

Верховный суд Вирджинии оставил в силе постановление суда низшей инстанции, согласно которому учитель физкультуры из Северной Вирджинии, сказавший что не будет называть трансгендерных студентов по предпочтительным им местоимениям, не будет отстранен от работы. Об этом сообщает ABC News.

Таким образом, судья штата постановил, что школьная система округа Лаудоун нарушила право на свободу слова учителя Таннера Кросса, отстранив его от должности, после того как он высказал свое мнение на одном из школьных собраний.

Как утверждает издание, на майском заседании, темой которого относилась к изменениям в политике школы в отношении учеников-трансгендеров, Кросс высказался о своих религиозных убеждениях и сообщил, что не будет называть учеников местоимениями, которыми они называют себя сами.

После этого учителя и отстранили от работы. С мая в качестве истцов к нему присоединились еще два педагога из округа Лаудоун.

Ранее члены парламента от правящей коалиции Либеральной и Национальной партий Австралии предложили премьер-министру Скотту Моррисону рассмотреть законопроект о дополнительном финансировании психологической поддержки в школах в связи с предполагаемым негативным влиянием энвайроменталистов.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Байден: уход США из Афганистана завершает эру попыток «переустроить» другие страны
«Нерадивые туристы»: почему Крым утопает в мусоре
Аксенов назвал ситуацию с уборкой улиц в Крыму «катастрофической»
«Смешно напоминать игрокам, как мы возили французов»
Карпин рассказал, как сборная России готовилась к матчу с Хорватией
Захарова предложила собственный вариант нового названия для Украины
Проценко предупредил о скорой вспышке коронавируса в России
В Ярославле юные десантники устроили перфоманс против ЛГБТ
Карпин: если вратарь сборной России ошибется, то виноват буду я
Новости и материалы
Уроки финграмотности войдут в обязательную школьную программу с 2022 года
Гимнастка Аверина — об ОИ: у меня впервые в жизни случилась истерика, начало трясти
Эксперты выяснили, сколько часов сна нужно пожилым людям для исключения развития деменции
Карпин: ничья в матче с Хорватией будет неплохим результатом
Байден заявил, что ему пришлось выполнять соглашение Трампа с талибами*
Источник: талибы* проводят чистки в Кабуле «от двери к двери»
С 1 сентября за движением всех автобусов в России будут следить через спутники
В России вступили в силу новые правила извещения о штрафах ГИБДД
Билеты на свадьбу Моргенштерна продавали по 50 тыс. рублей
Гризманн близок к уходу из «Барселоны» и возвращению в «Атлетико»
Глава «Нафтогаза» заявил, что строительство «Северного потока — 2» еще можно остановить
Посольство Беларуси опровергло подписание договора с Россией об интеграции стран
Дина Аверина: мне не нужно это золото, я хочу чтобы Россию судили честно
Байден решил сосредоточиться на вызовах, связанных с Россией и Китаем
Байден рассказал об итогах эвакуации из Афганистана
США поддержали стремление Украины в НАТО
Федерация не давала согласия на переход фигуристки Талалайкиной в сборную Италии
Дина Аверина рассказала, как изменились ее отношения с Ашрам после Олимпиады
Все новости
«Развалит труппу»: МХАТ раскритиковали за возобновление спектакля с Бузовой
Постановка «Чудесный грузин» с Ольгой Бузовой вернется на сцену МХАТа осенью 2021 года
В ГИБДД по Интернету: какие нововведения ждут автомобилистов в сентябре
Водителей ждут штрафы через Госуслуги и новый расчет убытков ОСАГО
«Основание», «Полуночная месса», «Утраченный символ», «Вертинский» и еще 14 сериалов сентября
Какие сериалы смотреть в сентябре 2021 года: выбор «Газеты.Ru»
Скорее жив, чем мертв: как себя чувствует рынок люксовых товаров
Эксперты оценили состояние рынка премиальных товаров и услуг в России
Новый Уотергейт или спустят на тормозах. Кто ответит за провал США в Афганистане
Эксперты рассказали о последствиях афганского кризиса для администрации Байдена
«АвтоВАЗ» повышает цены в пятый раз за год
Волжский автозавод повышает стоимость автомобилей в сентябре на 3%
10 главных молодых актрис России
«Выстраданное решение»: как изменится лечение онкобольных подростков
Кабмин разрешит подросткам с раком долечиваться в детских больницах
«Напрасная трата денег»: за что украинцы критикуют первую леди
Украинцы сочли бессмысленной поездку Елены Зеленской в США
«Десятки тысяч случаев»: почему родители похищают друг у друга детей
В «Совете отцов» призвали ужесточить наказание за похищение детей одним из родителем
Получится ли в России создать свой Booking.com
Какие проблемы могут возникнуть с национальной системой бронирования
Глава Минздрава – о риске смерти после COVID-19
Мурашко предупредил о высоком риске смерти после перенесенного коронавируса
Windows 11 выйдет 5 октября. Стоит ли обновляться
Microsoft официально назначила дату выхода новой Windows
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях