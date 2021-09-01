Суд запретил отстранить от работы учителя за отказ называть трансгендеров их предпочтительными местоимениями

Верховный суд Вирджинии оставил в силе постановление суда низшей инстанции, согласно которому учитель физкультуры из Северной Вирджинии, сказавший что не будет называть трансгендерных студентов по предпочтительным им местоимениям, не будет отстранен от работы. Об этом сообщает ABC News.

Таким образом, судья штата постановил, что школьная система округа Лаудоун нарушила право на свободу слова учителя Таннера Кросса, отстранив его от должности, после того как он высказал свое мнение на одном из школьных собраний.

Как утверждает издание, на майском заседании, темой которого относилась к изменениям в политике школы в отношении учеников-трансгендеров, Кросс высказался о своих религиозных убеждениях и сообщил, что не будет называть учеников местоимениями, которыми они называют себя сами.

После этого учителя и отстранили от работы. С мая в качестве истцов к нему присоединились еще два педагога из округа Лаудоун.

Ранее члены парламента от правящей коалиции Либеральной и Национальной партий Австралии предложили премьер-министру Скотту Моррисону рассмотреть законопроект о дополнительном финансировании психологической поддержки в школах в связи с предполагаемым негативным влиянием энвайроменталистов.