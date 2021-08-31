Ростуризм продлил продажи туристического кешбэка до середины сентября

Ростуризм продлил окно продаж туристического кешбэка на две недели, до середины сентября. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ведомства, передает РИА «Новости».

«Туристы по-прежнему могут покупать пакетные туры и проживание с возможностью отправиться в поездку с 1 октября по 24 декабря. В речные и морские круизы можно отправляться с 1 сентября и до окончания навигации», — уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Ростуризм продлевает текущее окно продаж путевок в рамках туристического кешбэка на месяц, до 31 августа, что позволит «спланировать поездки на осень».

Также сообщалось, что российское правительство обсуждает создание национальной системы бронирования отелей и туристических услуг. Проект входит в план мероприятий по реализации стратегии развития туризма в России до 2035 года.

В общей сложности в нем 116 пунктов, в том числе проекты по развитию сельского туризма, созданию сети детских военно-исторических лагерей, созданию и эксплуатации национальной системы бронирования туристических услуг и другие.