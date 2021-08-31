В мэрии Краснодара оценили огражденный перегородкой класс в школьном коридоре

В мэрии Краснодара прокомментировали инцидент в одной из местных школ, где из-за нехватки места «кабинет» для третьеклассников оборудовали прямо в коридоре, отделив часть зала полупрозрачной перегородкой. Соответствующие кадры появились в Telegram-канале «Типичный Краснодар».

По словам автора фотографии, девятилетние школьники вынуждены учиться в помещении без кондиционера и водопровода, да и еще и в третью смену, то есть последний урок заканчивается в 19.10.

Согласно приведенной на сайте учебного заведения информации, в школе № 102 по состоянию на 1 января 2020 года обучались 4,2 тысячи человек. Насчитывалось 15 первых классов, 17 — вторых и 12 — третьих.

В пресс-службе мэрии Краснодара заявили, что располагать детей в коридорах будут до тех пор, пока в них не отпадет необходимость, это вынужденная мера. В департаменте образования администрации Кубанской столицы объяснили, что из-за большого количества учащихся и для расширения образовательного пространства в данной школе были организованы четыре временных мобильных класса – два для начальной и два для средней и старшей школы, передает РИА «Новости».

В пресс-службе мэрии также добавили, что эти временные классы оснащены всем необходимым, в том числе мебелью.

Ранее сообщалось, что в школе №94 по улице Тепличная в Краснодаре набрали первые классы на все буквы алфавита. В новом учебном году в этой школе появится 1 «Ы».